Канада ввела санкции против 30 физлиц из России

Правительство Канады расширило санкционный список против России, его пополнили 30 физических лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что попавшие под рестрикции участвовали в выборах на различные должности в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что запрет на импорт в страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) российских алмазов может привести к взлету цен на них.

В свою очередь, независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов отметил, что пока взлета цен на российские алмазы не произошло, потому что отечественные компании заблаговременно готовились к ограничениям. Тем не менее эксперт не исключил развитие такого сценария в ближайшее время. По его оценке, цены повысятся на 10-15% уже в январе следующего года, но тенденция не будет продолжительной.

В пятницу Европейский союз завершил подготовку 12-го пакета антироссийских санкций, который также включает в себя запрет на импорт алмазов из РФ в страны «Большой семерки».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что в стране готовились к введению санкций против российских алмазов: компании прекрасно осознавали будущие риски и предприняли меры для их хеджирования.

Ранее Гонконг нарастил закупки российских алмазов в пять раз.