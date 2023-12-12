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Россия соберет рекордный урожай картофеля

Урожай картофеля в России в 2023 году будет самым большим за три десятилетия

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Depositphotos

В 2023 году в России планируется собрать 8,4 млн т картофеля, заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на заседании в Совфеде, передает «Интерфакс».

По его словам, это максимальный показатель за последние 30 лет и на 15% выше уровня 2022 года.

«Мы планируем показать результат более чем достойный – 8,4 млн тонн, что является максимальным объемом производства за последние 30 лет и превышает показатель 2022 года на 15%», — сказал чиновник.

Он отметил, что фактический объем превзойдет целевой ориентир в 7,9 млн тонн на 2030 год.

«Важно в следующие годы производить стабильный объем для того, чтобы закрывать внутренние потребности», — подчеркнул Разин.

Кроме того, по словам замминистра, в 2023 году тепличная отрасль может вырасти на 1-1,5% и достичь 1,7 млн тонн. Сейчас в РФ ведется строительство 45 тепличных комплексов площадью более 400 га.

В прошлом году производство овощей закрытого грунта увеличилось на 8% до 1,6 млн тонн, открытого — на 10%, до 5,6 млн тонн, напомнил чиновник. Также был собран рекордный урожай фруктов и ягод — 1,7 млн тонн.

До этого Путин назвал отличным урожай зерна 2023 года.

Ранее Путин сообщил о лидерстве России по экспорту пшеницы.

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