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Путин подписал закон о ратификации налоговой конвенции с Оманом

Россия утвердила соглашение об избежании двойного налогообложения с Оманом

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Александр Кряжев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) между правительствами России и Омана. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Как говорил замминистра финансов Алексей Сазанов, в рамках кампании по пересмотру налоговых режимов Минфин ставит целью не допустить использование офшоров с низкими ставками как ранее.

Согласно условиям СИДН, налог на дивиденды и проценты составит 15% при владении более 20% компании и 10% в остальных случаях. Также предусмотрены льготы для госструктур и инвесторов. В июне 2023 года соглашение было подписано в Маскате.

По мнению замминистра, новые конвенции должны способствовать притоку инвестиций, но не уменьшать национальную налоговую базу.

До этого аналогичные соглашения Россия ратифицировала с еще несколькими юрисдикциями.

Ранее РФ и Оман подписали соглашение по налогам.

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