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Путин подписал закон о поставках газа по принципу «бери или плати»

Ъ: Путин подписал закон, закрепляющий принцип «бери или плати» для поставок газа

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Максим Богодвид/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, для долгосрочных поставок газа вступает в силу принцип «бери или плати». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Норма «бери или плати» заключается в том, что поставщик обязуется предоставить гарантированный объем газа, а покупатель берет на себя обязательства оплатить весь указанный объем топлива вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле.

В законе также прописано преимущественное право категории промышленных потребителей на заключение договоров. Как отмечает издание, в эту категорию входят в том числе те промышленные потребители, которые вводят в эксплуатацию новые объекты, производят продукцию и вырабатывают тепло- или электроэнергию.

Региональные власти, согласно тексту подписанного закона, смогут влиять на перевод потребителей на альтернативные виды энергоносителей.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию и ее президента Владимира Путина в прекращении поставок газа в Европу.

Ранее сообщалось, что «Газпром» поставил рекордный объем газа в Китай по «Силе Сибири».

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