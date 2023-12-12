Курс евро на Мосбирже опустился до 97 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился до 97 рублей впервые с 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По данным на 14:56 мск, курс евро снижался на 0,74% и торговался на уровне 96,97 руб.

К 14:58 мск курс евро немного замедлил снижение и торговался на уровне 96,99 руб. (-0,73%). В то же время доллар терял 0,9%, опускаясь до 89,88 руб., юань снижался на 0,69%, до 12,521 руб.

Незадолго до снижения стоимости валюты, экономист Аяз Алиев давал прогноз, что пределом укрепления доллара в декабре станет уровень 93-95 рублей, евро — 102-105 рублей.

В начале декабря курс рубля снижался по отношению к доллару и евро. Стоимость европейской валюты достигала ста рублей. Финансист Дмитрий Бабин объяснял, что это связано с повышением спроса на иностранную валюту в России в декабре. По его словам, поддержку рублю оказывала жесткая монетарная политика Банка России, которая в том числе охлаждает потребительскую и деловую активность.

Ранее ЦБ сообщил, что россияне стали активно скупать доллары и евро.