Минпромторг подал иск к отечественному производителю двигателей на 11 млрд рублей

Минпромторг РФ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех») на 11,257 млрд руб. Об этом говорится в материалах судебной картотеки.

Суть требований не уточняется.

ОДК занимается разработкой, серийным изготовлением и сервисным обслуживанием двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом РФ, писала, что правила поддержки стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России нуждаются в корректировке, чтобы избежать их банкротства, а значит — снижения выпуска военной продукции.

В октябре глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что «Объединенная двигателестроительная корпорация» должна завершить работы над тяжелым гражданским авиадвигателем ПД-35 до 2030 года. Он рассказал, что двигатель будет предназначен для нескольких самолетов. В первую очередь — это военно-транспортное воздушное судно грузоподъемностью около 100 тонн и широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который Россия разрабатывает с Китаем.

Ранее Минпромторг захотел взыскать более 458 млн рублей с подконтрольного «Роснано» производителя чипов.