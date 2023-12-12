Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минпромторг подал иск к отечественному производителю двигателей на 11 млрд рублей

Минпромторг РФ подал иск к ОДК на 11,3 млрд рублей

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Минпромторг РФ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех») на 11,257 млрд руб. Об этом говорится в материалах судебной картотеки.

Суть требований не уточняется.

ОДК занимается разработкой, серийным изготовлением и сервисным обслуживанием двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом РФ, писала, что правила поддержки стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России нуждаются в корректировке, чтобы избежать их банкротства, а значит — снижения выпуска военной продукции.

В октябре глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что «Объединенная двигателестроительная корпорация» должна завершить работы над тяжелым гражданским авиадвигателем ПД-35 до 2030 года. Он рассказал, что двигатель будет предназначен для нескольких самолетов. В первую очередь — это военно-транспортное воздушное судно грузоподъемностью около 100 тонн и широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который Россия разрабатывает с Китаем.

Ранее Минпромторг захотел взыскать более 458 млн рублей с подконтрольного «Роснано» производителя чипов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами