Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 4 декабря

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 4 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что курс доллара снизился на 0,86% и торговался на уровне 89,90 рубля.

К 14:35 мск курс доллара немного замедлил снижение до 89,92 рубля (-0,84%). В то же время евро терял 0,64%, опускаясь до 97,06 рубля, юань снижался на 0,65%, до 12,526 рубля.

До этого стало известно, что в ноябре этого года спрос россиян на доллары и евро достиг почти рекордных значений, за месяц население купило валюты на 160 млрд рублей. Это на треть больше октябрьского объема.

По данным Мосбиржи на 17:30 мск пятницы, доллар стоит 91,5928 рубля, евро — 98,454 рубля. Американская валюта подешевела на 50,72 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов четверга, европейская — на 1,13 рубля. С утра сегодня курс рубля активно дешевел к мировым валютам, но вскоре начал отвоевывать утраченные позиции.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.