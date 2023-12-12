Финансист заявил, что цены на нефть сейчас не сразу влияют на курс рубля

Из-за отсутствия на российском валютном рынке достаточного количества инвесторов и спекулянтов, которые до 2022 года оперативно закладывали в курс рубля позитивные ожидания, цены на нефть сейчас влияют на него с временным лагом — в несколько недель. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Каких-либо новых драйверов подорожания рубля не наблюдается. Цены на нефть с конца сентября резко упали, что влияет на сокращение экспортной выручки. Это негативно влияет на курс рубля. Но сейчас цены на нефть активно восстанавливаются», — отметил эксперт.

Бабин уточнил, что жесткая монетарная политика ЦБ РФ вместе с усилившимся в последние месяцы валютным контролем все же оказывают существенную поддержку рублю.

«Правда, их воздействие является более плавным и фоновым, скорее предотвращающим резкие провалы курса российской валюты», — заключил эксперт.

Курс рубля после позитивного старта некоторое время сдержанно дешевел в рамках коррекции, но вскоре перешел к планомерному укреплению, вновь переписав недельный максимум. Доллар приблизился к 89,9 рубля, евро — к 97 рублям.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт нефти эталонной североморской марки Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник поднималась до $76,54 за баррель, что на $0,51 (0,67%) выше уровня закрытия торгов в понедельник. В понедельник эти контракты подорожали на 19 центов, до $76,03 за баррель.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после нового заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.