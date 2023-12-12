Правительству разрешили временно снижать экспортные пошлины

Правительство РФ получило право на срок до полугода снижать экспортные пошлины на отдельные товары в дружественные страны. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ряд изменений в законы.

Соответствующие поправки подписаны в законы «О таможенном тарифе» и «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, это позволит стимулировать экспорт зерна, удобрений и других товаров в дружественные страны.

«Это поможет российским компаниям, попавшим под санкции, а также регионам, где из-за смены логистики выросли транспортные издержки», — отметил глава правительства.

Кроме того, кабинет министров получил право устанавливать на срок до года тарифные квоты — пониженные или нулевые таможенные пошлины на определенный объем товаров, поставляемых в дружественные страны.

Правительство также сможет вводить специальный механизм мониторинга цен на экспортируемые товары для расчета ставок вывозных пошлин.

Будут уточнены и правила расчета средней цены на нефть Urals, используемой для определения размера экспортной пошлины. В частности, с 1 января 2024 года в эту цену будут включаться транспортные расходы на доставку Urals на средиземноморский и роттердамский рынки.

До этого в России ввели квоты на вывоз лома из страны.

Ранее в России продлили квоты на вывоз минеральных удобрений.