Силовики пришли с обысками в офис украинского оператора «Киевстар»

В центральном офисе крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар» проводятся обыски и изъятие документов. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

«Осведомленный источник сообщил, что в центральный офис компании зашли представители правоохранительных органов. Сейчас продолжаются следственные действия, в частности, проводятся обыски и изъятие документов», — говорится в публикации.

12 декабря стало известно, что на Украине произошел сбой мобильной связи сразу в нескольких регионах. Об отсутствии связи и интернета сообщали абоненты крупнейшего в стране оператора «Киевстар».

О причинах сбоя информация разнится, в числе других выдвигались версии о кибератаке.

20 ноября сообщалось, что замглавы офиса Зеленского Ростислав Шурма допустил конфискацию активов оператора «Киевстар».

14 ноября стало известно о намерении включить в совет директоров «Киевстар» бывшего государственного секретаря США Майка Помпео.

Ранее на Украине по ошибке арестовали все акции двух операторов связи.