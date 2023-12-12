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В Киеве опасаются остаться на грани выживания без финансовой помощи Евросоюза

В Киеве заявили, что без €50 млрд от Евросоюза Украина будет на грани выживания

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Peter Druk/Global Look Press

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что без €50 млрд от Евросоюза Украина будет «на грани выживания», а отказ дать деньги будет расценен как «провал всего Евросоюза». Об этом сообщает газета Financial Times.

«В случае отсутствия решения по 50 миллиардам евро может быть промежуточное решение», — утверждает Стефанишина.

Она опасается, что данная ситуация оставит Украину на «грани выживания» с нулевой финансовой предсказуемостью в течение 2024 года. Стефанишина добавила, что пока не получила никаких заверений в том, что пакет помощи так или иначе предоставлен Киеву.

Кроме того, она назвала ситуацию, при которой Украина не получит денег «провалом всего Евросоюза».

До этого стало известно, что дипломаты Европейского союза из-за позиции Венгрии обсуждают предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета ЕС.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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