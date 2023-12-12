Минтруд выступил против найма россиян, уехавших за границу

Министерство труда считает недопустимым заключение трудового договора с работниками из-за границы. Такое заявление было сделано представителем Минтруда Дмитрием Мыльниковым в ответ на анонимный вопрос, опубликованный на сайте «Консультант Плюс», пишет газета «Известия».

Мыльников отвечал на вопрос о том, когда работник должен уведомлять работодателя о своем выезде за границу. Представитель министерства заявил, что по мнению ведомства, если дистанционный работник планирует работать за пределами страны и менять место работы, то он обязан уведомить работодателя. В противном случае, это будет нарушением трудового договора.

Мыльников добавил: «По мнению Минтруда России, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для работы за пределами РФ не допускается. Сотрудничество с лицами для дистанционной работы за рубежом может осуществляться в рамках гражданско-правовых отношений». Он также пояснил, что выезд сотрудника за рубеж имеет значение для налогообложения, так как определяет его налоговое резидентство.

При этом партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова заявила, что трудовой кодекс не содержит ограничений и запретов для российских граждан, уехавших за границу. Более того, большинство судебных решений поддерживают удаленную работу за границей, подчеркнула эксперт.

Председатель исполнительного комитета СРО Ассоциации юристов России Наталья Грешнова напомнила, что правила трудового кодекса распространяются на граждан, работающих на территории России. Если же сотрудник находится за границей, то нормы ТК не применяются. Она добавила, что письмо Минтруда не имеет юридической силы, но может иметь значение при разрешении трудовых споров.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.