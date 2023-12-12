На Украине оценивают возможность получения финансирования от США в будущем

В Киеве не понимают, насколько нестабильно получение финансирования от Соединенных Штатов в будущем. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на американских чиновников.

«Украинские руководители не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США», — утверждают собеседники издания.

По их мнению, у многих украинских генералов и высокопоставленных официальных лиц витают не соответствующий реальной действительности ожидания от будущих поставок США. Американские официальные лица заявляют, что Киеву, вероятно, придется воевать с более ограниченным бюджетом.

«Они просят, к примеру, миллионы артснарядов из западных запасов, которых не существует», — отмечается в материале.

В статье рекомендуется Украине придерживалась стратегии «держать и строить», то есть сосредоточить внимание на удержании территории, которая у нее есть, и наращивать свою собственную обороноспособность.

«Такая стратегия улучшит самодостаточность Украины и обеспечит безопасность», — заключается в публикации.

До этого NYT писала, что США и Украина разработают новую стратегию для ВСУ на грядущий год.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.