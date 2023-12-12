Объем новых жилищных проектов в России существенно сократился

Российские застройщики резко сократили вывод на рынок новых строительных проектов. Об этом, ссылаясь на исследование, которое провел «Дом.РФ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, в октябре доля компаний, сокративших вывод на рынок новых проектов, достигла 33%, что составляет максимальное значение с начала 2023 года. Девелоперы считают, что такая тенденция сохранится на протяжении долгого времени. Основными причинами называются снижение доступности участков под застройку и увеличение Центральным банком России первоначального взноса до 20%.

Примечательно, что ранее большинство девелоперов считали главным препятствием для новых строек значительное подорожание стройматериалов. Сейчас цены на стройматериалы практически перестали расти. Поэтому основной причиной уменьшения числа новых проектов в нынешнее время считается ухудшившиеся условия по покупке площадок под застройку.

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