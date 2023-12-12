В Китае всерьез обеспокоились дефляцией

CNN выпустил материал о серьезной проблеме дефляции в Китае. Экономический анализ показывает, что цены на товары и услуги в стране продолжают снижаться, это может иметь негативные последствия для экономики.

Эксперты отмечают, что дефляция может привести к ухудшению деловой активности и снижению потребительского спроса. Снижение цен может побудить потребителей откладывать покупки в ожидании еще более низких цен, что затрудняет восстановление экономики.

Китайские власти уже предпринимают меры для борьбы с дефляцией, такие как снижение процентных ставок и стимулирование кредитования. Однако, эксперты отмечают, что это может потребовать еще больше усилий и мер, чтобы обеспечить стабильность экономики Китая и предотвратить дальнейшее распространение дефляции.

Накануне директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко назвал факторы, которые оказывают позитивное влияние на валюту КНР. Это произошло после того, как китайский юань в начале декабря продемонстрировал рост курса на Московской бирже.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.