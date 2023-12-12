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Долги потребителей за электроэнергию в России превысили 320 млрд рублей

«Известия»: долги потребителей за электроэнергию достигли 320,5 млрд рублей

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Долги потребителей на розничных рынках электроэнергии в России за девять месяцев текущего года достигли 320,5 млрд рублей. Речь идет о населении, муниципальных организациях (школы, детские сады), различных предприятиях, сообщает газета «Известия», ссылаясь на письмо Минэнерго в правительство.

Как говорится в статье, из данной суммы просроченные долги (которым более одного месяца) составили 216,3 млрд руб. Этот показатель на 15,3 млрд руб. выше, чем в прошлом году за аналогичный период. Оставшаяся часть суммы — это средства, не выплаченные вовремя, но по которым срок оплаты еще не прошел. К примеру, потребитель мог оплатить половину счета, а по второй половине счета возник долг.

При этом на потребителей сферы ЖКХ приходится наибольшая задолженность. Речь идет о сумме в размере 140,7 млрд руб. (из них просроченные долги 115,3 млрд), что составляет 43,9%.

До этого стало известно, что Государственная дума запретила банкам взимать комиссию с ряда категорий граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, запрет на комиссии коснется пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других льготников. Их перечень установит правительство.

Ранее эксперт рассказал россиянам о способах экономии электроэнергии в быту.

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