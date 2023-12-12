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Россиянам рассказали о схемах производства пива «под прикрытием»

ФНС и ФСБ раскрыли теневые механизмы производства пива «под прикрытием»

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Shutterstock

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыли нелегальные схемы производства пива «под прикрытием» размерами в десятки миллиардов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом расследования.

«Расчетные суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять несколько десятков миллиардов рублей», — заявил собеседник агентства.

Согласно информации издания, первая модель ухода от налогов на пивном рынке базируется на скрытом производстве. Для того чтобы выпустить неучтенное пиво, закупается больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем необходимо для задекларированного производства. По второй схеме уход от налогового бремени предусматривает выпуск обычного слабоалкогольного напитка под видом безалкогольного либо кваса, так как они не облагаются акцизами.

В ноябре ФСБ пришла с обысками на Ипатовский пивоваренный завод в Ставропольском крае.

Ранее в Госдуме рекомендовали депутатам пройтись по «наливайкам» в регионах.

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