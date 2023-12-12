МВФ назвал сумму нового займа Украине

Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине очередной транш в размере $900 млн по линии расширенного кредитования. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы фонда.

«МВФ сегодня завершил второй обзор механизма расширенного кредитования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную $900 млн», — указывается в документе.

Согласно информации организации, эти деньги будут направлены на бюджетную поддержку республики.

Некоторое время назад директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что МВФ оценивает потребности Киева во внешнем финансировании и помощи на уровне $42 млрд в следующем году.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.