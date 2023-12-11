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Минсельхоз предложил ввести квоты на ввоз некоторых семян

Минсельхоз России предложил ввести до конца 2024 года квоты на ввоз ряда семян

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Depositphotos

Российский Минсельхоз предлагает ввести квоты на ввоз в страну семян картофеля, сахарной свеклы, подсолнечника и еще некоторых сельскохозяйственных культур. Соответствующая инициатива размещена на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте постановления правительства указывается, что квоты планируется ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года.

Как сказано в пояснительной записке, под ограничения подпадут семена картофеля, пшеницы, ржи, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника, сахарной свеклы, ячменя, рапса

Объем аграрных квот и перечень стран, свободных от них, пока не определен.

Накануне правительство Российской Федерации ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года.

До этого стало известно, что экспорт пшеницы из России в июле-ноябре 2023 года вырос до 23,6 млн тонн по сравнению с 19,8 млн тонн за тот же период прошлого года. Это стало новым рекордом, несмотря на непогоду осенью и снижение продаж в ноябре.

Ранее Россия запретила поставки семян из Нидерландов.

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