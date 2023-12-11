Британия сохранит санкции против РФ после завершения конфликта на Украине

Власти Британии оставят в силе антироссийские рестрикции по завершении конфликта на Украине. Об этом заявила замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне, передает ТАСС.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены <…>», — указала Гани.

Она обратила внимание, что британское правительство хочет не допустить «восстановления военных возможностей России».

11 декабря стало известно, что Лондон создаст службу надзора за соблюдением санкционного режима в отношении РФ. В министерстве по делам бизнеса и торговли Великобритании уточнили, что специальную службу наделят полномочиями, позволяющими выписывать штрафы нарушающим законодательство частным фирмам и передавать уголовные дела на рассмотрение в национальное управление по налогам и таможенным пошлинам.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.