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Британия сохранит санкции против РФ после завершения конфликта на Украине

Великобритания сохранит санкции против России по завершении конфликта на Украине

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Kirsty Wigglesworth/AP

Власти Британии оставят в силе антироссийские рестрикции по завершении конфликта на Украине. Об этом заявила замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне, передает ТАСС.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены <…>», — указала Гани.

Она обратила внимание, что британское правительство хочет не допустить «восстановления военных возможностей России».

11 декабря стало известно, что Лондон создаст службу надзора за соблюдением санкционного режима в отношении РФ. В министерстве по делам бизнеса и торговли Великобритании уточнили, что специальную службу наделят полномочиями, позволяющими выписывать штрафы нарушающим законодательство частным фирмам и передавать уголовные дела на рассмотрение в национальное управление по налогам и таможенным пошлинам.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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