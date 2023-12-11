Адвокат заявил, что основатель «Тануки» Орлов погасил ущерб по своему делу

Основатель сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов полностью погасил ущерб в размере 20 млн рублей. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Владимир Подолин, слова которого передает РИА Новости.

«Ущерб составляет 20 миллионов рублей. Он полностью погашен», — сказал Владимир Подолин.

20 ноября стало известно, что МВД России объявило Орлова в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Предприниматель позже сообщил, что объявление в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом. Он тогда отметил, что находится в Лондоне.

Орлов активно развивает заведения в Европе, США и на Ближнем Востоке. Он также является президентом холдинга Bulldozergroup, в который входят рестораны «Поехали», сети «Ешак», «Китайчи» и Benvenuto в Москве, Toko Dubai и Sass Café в Дубае, ресторан Zoloto в Казахстане, караоке-клуб «Москва» и рестораны Eshak и «Желтое море» на Украине.

Ранее основатель «Тануки» продал последние рестораны в России.