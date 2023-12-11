Дерипаска потребовал отмены австралийских санкций против себя в суде

Российский предприниматель Олег Дерипаска добился отмены австралийских санкций против себя. Об этом пишет The Canberra Times.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн ввела санкции против миллиардера Дерипаски в марте 2022 года. Ему запрещен въезд в Австралию и получение принадлежащей ему доли прибыли компании Queensland Alumina.

Адвокат бизнесмена, бывший генпрокурор Австралии Кристиан Портер, подчеркнул, что тот факт, что Дерипаска занимает пост директора предприятий российского горнодобывающего и энергетического комплекса не является законной основой для ввода санкций во имя защиты национальных интересов Австралии. По словам Портера, обоснования, использованные Пейн при вводе санкций, являются недостаточными.

До этого Дерипаска назвал санкции устаревшим оружием XIX века.

Ранее Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за Кара-Мурзы.