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Европа активно забирает газ из хранилищ на фоне похолодания

ЕС на фоне холодов сократил запасы газа в ПХГ до 91%

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Global Look Press

Согласно последним данным от 11 декабря, отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европой достиг более 10 млрд куб. метров с начала отопительного сезона, вызвав снижение уровня запасов до менее 91%. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), отбор газа из ПХГ стран ЕС на 9 декабря составил 235 млн куб. м, при закачке 55 млн куб. м. Объем отбора превышает среднее значение за последние пять лет на 24%, что свидетельствует о повышенном спросе.

Средняя цена импортного газа для Европы в декабре опустилась до $430 за 1 тыс. кубометров. Объемы поступления СПГ выше показателей ноября, загрузка терминалов достигла 53% максимума.

Важным моментом в контексте газовых поставок является транзит через Украину. «Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,9 млн куб. м в сутки, несмотря на прекращение транзита через станцию «Сохрановка». Эта транзитная ветка остается единственным маршрутом поставок российского газа в Западную и Центральную Европу после разрушений на «Северном потоке».

Ранее Алиев пообещал расширить географию поставок газа в Европе.

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