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Экономисты посчитали, во сколько обойдется ЕС вступление Украины

IW: вступление Украины в ЕС обойдется союзному бюджету в €130-190 млрд

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РИА «Новости»

Если бы Украина присоединилась к ЕС, в страну потекло бы до 17% общего бюджета союза. Об этом свидетельствует исследование Кёльнского экономического института (IW)

Эксперты оценивают финансовое влияние полноправного членства Украины в €130-190 млрд с горизонтом до 2027 года. По подсчетам немецких экономистов только на так называемую политику единства — ушло бы от €50 до 90 млрд.

В расчетах предполагается, что на сельхозсубсидии для Украины уйдет €70-90 млрд. Если это произойдет, то ученые считают, что ЕС должен реформировать бюджет.

«Учитывая такие суммы, ЕС должен реформировать бюджет, чтобы решение о вступлении Украины было заслуживающим доверия», — отмечают эксперты.

Они предлагают сократить расходы на «политику выравнивания» для более богатых стран ЕС. Решение о начале переговоров примут лидеры ЕС

В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины. Страны ЕС должны единогласно решить, начинать ли этот процесс. Ожидается, что они вынесут решение на саммите 15-16 декабря.

Ранее в ЕС рассказали, какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине.

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