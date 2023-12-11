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В Крыму планируют национализировать недвижимость Ротару

Mash: в Крыму начали подготовку к национализации недвижимости Софии Ротару

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Global Look Press

Крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости певицы Софии Ротару. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что под национализацию может попасть отель артистки «Вилла София» в Ялте. По данным портала, в Крыму уже начали собирать доказательства того, что Ротару перечисляла деньги Вооруженным силам Украины.

Предполагается, что это связано с недавней историей, когда в день украинской армии певица поздравила военнослужащих ВСУ с днем святого Николая (христианский святой — прим. ред.) специальной открыткой. На ближайших заседаниях комиссии действо исполнительницы будет изучено.

Кроме того, планируется пригласить представителей Государственного совета Крыма, чтобы обсудить вопросы с национализацией недвижимости Ротару на полуострове.

В начале декабря стало известно, что Ротару вывезла с Украины своего 29-летнего внука Анатолия Евдокименко. Сейчас мужчина проживает в США и занимается певческой деятельностью, как и бабаушка.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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