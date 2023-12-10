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В Азербайджане рассказали об объемах поставок газа в Болгарию

Азербайджан в текущем году поставит в Болгарию около 1 млрд куб. м. газа

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сербском городе Ниш на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария заявил, что поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2023 году составят около 1 млрд кубометров, передает «Интерфакс».

По его словам, поставки газа из Азербайджана в Болгарию начались два года назад — в 2021 году удалось поставить 270 млн кубометров, в 2022 году объем поставок вырос до чуть более 500 млн кубометров.

«В этом году эта цифра будет на уровне около 1 млрд кубометров», — сказал он.

10 декабря в сербском Нише Сербия, Болгария и Азербайджан открыли соединительный газопровод. Он предназначается для поставок топлива из Азербайджана, а в будущем по нему пойдет сжиженный природный газ (СПГ) из Греции.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Азербайджан выразил готовность принять участие в реализации проекта «газового хаба» в Турции.

Ранее стало известно о планах РФ и Турции активизировать работу по созданию газового хаба.

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