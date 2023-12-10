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В США ожидают дефицит важного для военной промышленности ресурса

Newsweek: американская фирма предупредила о нехватке пороха из-за спроса

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Shutterstock

Американская компания Vista Outdoor, производящая огнестрельное оружие, предупредила о грядущем мировом дефиците пороха. Об этом сообщает Newsweek.

«Из-за мировых событий наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемом глобальном дефиците пороха, и, таким образом, они существенно повысили наши цены», — говорится в письме Vista Outdoor.

Как отмечает издание, рост стоимости компонентов для производства боеприпасов обусловлен увеличением спроса на фоне военных конфликтов. В частности, речь идет о боевых действиях на Украине и обострении обстановки между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Поставщики Vista Outdoor, среди которых Remington, Alliant Powder, CCI, Federal, SEVI-Shot и Speer, уже уведомили компанию о грядущем повышении цен. При этом новые расценки должны появиться в ближайшие недели.

В начале недели стало известно, что конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине при новом спикере.

Ранее в США объяснили отказ наращивать поставки ВСУ.

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