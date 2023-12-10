Три страны открыли в сербском Нише газопровод

В сербском Нише Сербия, Болгария и Азербайджан открыли соединительный газопровод. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он предназначается для поставок топлива из Азербайджана, а в будущем по нему пойдет сжиженный природный газ (СПГ) из Греции.

На открытии газопровода президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении страны увеличить число европейских государств, куда осуществляются поставки азербайджанского газа.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан подписал с иностранными инвесторами соглашения и меморандумы о намерениях, предусматривающие создание 10 ГВт мощностей за счет возобновляемых источников энергии. Также он рассказал, что Баку направил в страны Европы около 12 млрд кубометров газа в 2023 году.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Азербайджан выразил готовность принять участие в реализации проекта «газового хаба» в Турции.

Ранее стало известно о планах РФ и Турции активизировать работу по созданию газового хаба.