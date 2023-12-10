Алиев пообещал расширить географию поставок газа в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении страны увеличить число европейских государств, куда осуществляются поставки азербайджанского газа. Об этом глава государства сообщил в воскресенье на церемонии запуска газопровода между Сербией и Болгарией в городе Ниш, передает «Интерфакс».

«Наши будущие планы связаны с расширением географии экспорта газа за счет выхода на поставки на рынки новых европейских стран посредством новых интерконнекторов», —приводит агентство слова Алиева.

По данным президента Азербайджана, основные цели страны на данный момент связаны с развитием возобновляемых источников энергии.

«Азербайджан подписал с иностранными инвесторами соглашения и меморандумы о намерениях, предусматривающие создание 10 ГВт мощностей за счет возобновляемых источников энергии», — отметил Алиев.

На сегодняшний день Азербайджан экспортирует газ в Италию, Болгарию, Грецию, Румынию, Венгрию. К 2024 году планируется начать поставки топлива в Сербию. Помимо этого, ряд других европейских стран также выразил заинтересованность в приобретении азербайджанского голубого топлива.

В октябре Азербайджан сообщал о готовности принять участие в реализации газового хаба в Турции.

Ранее стало известно, сколько газа Азербайджан направил в ЕС.