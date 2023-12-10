Стало известно, сколько газа Азербайджан направил в ЕС

Азербайджан направил в страны Европы около 12 млрд кубометров газа в 2023 году, что составляет почти половину от объема топлива, экспортированного Баку за аналогичный период. Об этом в прямом эфире AzTV рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В начале апреля 2023 года появились первые данные о росте поставок газа из Азербайджана в Европейский союз. В первом квартале 2023 года Баку успешно увеличил объем экспорта газа, продав за границу 6,5 млрд куб. м. Это на 11,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Кроме того, он выделил, что из общего объема экспорта 45% или 2,9 млрд куб. м направлены в Европу, 41% или 2,7 млрд куб. м поступили в Турцию, а оставшиеся 14% или 0,9 млрд куб. м приобрела Грузия.

В октябре Азербайджан сообщал о готовности принять участие в реализации газового хаба в Турции.

Ранее Баку и Белград подписали соглашение о поставках газа.