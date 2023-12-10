Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько газа Азербайджан направил в ЕС

Азербайджан за год поставил в ЕС почти половину экспорта газа — 12 млрд куб.м

close
100%
Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Азербайджан направил в страны Европы около 12 млрд кубометров газа в 2023 году, что составляет почти половину от объема топлива, экспортированного Баку за аналогичный период. Об этом в прямом эфире AzTV рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В начале апреля 2023 года появились первые данные о росте поставок газа из Азербайджана в Европейский союз. В первом квартале 2023 года Баку успешно увеличил объем экспорта газа, продав за границу 6,5 млрд куб. м. Это на 11,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Кроме того, он выделил, что из общего объема экспорта 45% или 2,9 млрд куб. м направлены в Европу, 41% или 2,7 млрд куб. м поступили в Турцию, а оставшиеся 14% или 0,9 млрд куб. м приобрела Грузия.

В октябре Азербайджан сообщал о готовности принять участие в реализации газового хаба в Турции.

Ранее Баку и Белград подписали соглашение о поставках газа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами