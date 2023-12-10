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В ЕС раскрыли судьбу замороженных российских активов

ЕС не намерен быстро передавать Украине выручку от замороженных активов РФ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия на следующей неделе представит законопроект об использовании средств от российских активов, замороженных в рамках санкций. Об этом сообщает Reuters.

Однако сомнения Франции, Германии и Бельгии означают, что Украина вряд ли получит эти деньги в ближайшее время. Как ожидается, проект постановления будет опубликован 12 декабря — за два дня до саммита лидеров 27 стран ЕС, на котором должны обсудить очередной транш финансовой и военной помощи Киеву, а также продвижение заявки Украины на вступление в Евросоюз.

Однако документ не будет включать прямого предложения о переводе средств от этих активов в бюджет ЕС, заявили СМИ источники в Еврокомиссии. Они сослались на риски судебных разбирательств, сложности управления активами и критику со стороны ЕЦБ. Ожидается, что на саммите лидеры ЕС не одобрят инициативу, а поручат правительствам 27 стран продолжить работу над ней. Так что быстрого решения ждать не стоит, констатирует агентство.

По данным Еврокомиссии, в рамках санкций в ЕС заблокировано €28 млрд частных российских активов и еще €207 млрд средств Центробанка РФ. €125 млрд из этой суммы находятся на счетах бельгийской компании Euroclear. Бельгия оценила, что в 2023-2024 годах получит с этих активов €2,3 млрд налогов и намерена направить эти доходы на помощь Украине.

До этого в МВФ предупредили о рисках в случае конфискации активов РФ.

Ранее в Европарламенте указали на «долговую ловушку» для Украины со стороны Евросоюза.

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