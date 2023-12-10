В Китае от работы отстранили замглавы управления финрегулирования

Госсовет Китая принял решение об отстранении Цао Юя от должности заместителя главы Государственного управления финансового регулирования (NAFR). Об этом сообщает агентство Xinhua, не раскрывая причин данного решения.

NAFR, созданное в мае этого года, является финансовым регулятором Китая и подчиняется прямому руководству Госсовета КНР. Структура была сформирована на базе Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая (CBIRC), объединив в себе функции по регулированию финансовой системы, за исключением сектора ценных бумаг.

На прошлой неделе глава китайского регулятора финансового рынка Ли Юньцзэ в интервью Xinhua заявлял, что страна должна усилить работу по предотвращению финансовых рисков. При этом подход не должен быть универсальным. Каждая провинция, по его словам, получит собственный план.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global сообщало, что долговой кризис в КНР может обойтись в триллионы юаней местным банкам.