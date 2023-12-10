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В Китае от работы отстранили замглавы управления финрегулирования

Госсовет Китая отстранил замглавы NAFR Цао Юя от занимаемой должности

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Shutterstock

Госсовет Китая принял решение об отстранении Цао Юя от должности заместителя главы Государственного управления финансового регулирования (NAFR). Об этом сообщает агентство Xinhua, не раскрывая причин данного решения.

NAFR, созданное в мае этого года, является финансовым регулятором Китая и подчиняется прямому руководству Госсовета КНР. Структура была сформирована на базе Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая (CBIRC), объединив в себе функции по регулированию финансовой системы, за исключением сектора ценных бумаг.

На прошлой неделе глава китайского регулятора финансового рынка Ли Юньцзэ в интервью Xinhua заявлял, что страна должна усилить работу по предотвращению финансовых рисков. При этом подход не должен быть универсальным. Каждая провинция, по его словам, получит собственный план.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global сообщало, что долговой кризис в КНР может обойтись в триллионы юаней местным банкам.

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