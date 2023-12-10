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«Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину

«Газпром»: транзит российского газа через Украину составил 42,2 млн кубометров

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Максим Богодвид/РИА Новости

По данным российского холдинга, 10 декабря «Газпром» подавал газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,2 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает ТАСС.

Прокачка осуществлялась через газоизмерительную станцию «Суджа».

«Заявка на прокачку через станцию «Сохрановка» была отклонена украинской стороной», — уточнил представитель «Газпрома».

Накануне, 9 декабря, транзит российского газа через Украину также составил 42,1 млн кубометров.

Ранее оператор украинской ГТС заявлял о возможном снижении транзита газа 10 декабря примерно до 42 млн кубометров из-за ограничения пропускной способности в Луганской области.

Транзит через Украину остается для России единственным маршрутом поставок газа потребителям в Западной и Центральной Европе после остановки «Северного потока».

ЕС стал крупнейшим импортером российского СПГ в 2023 году, потратив на закупки более $6,6 млрд.

Ранее Европа продолжила наращивать добычу газа из подземных хранилищ.

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