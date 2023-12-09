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Застройщики сообщили, что кризис на рынке жилья сохранится в ближайшие годы

Setl Group: дефицит на рынке жилья сохранится в ближайшие годы

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Depositphotos

Рынок жилья в России может быть дефицитным ближайшие 10 лет. Об этом в ходе форума «Россия зовет!» заявил заместитель гендиректора по экономике и финансам девелопера Setl Group Сергей Староверов, передает РБК.

«Девелоперский рынок очень зарегулирован, поэтому рисков на нем для инвесторов, в том числе облигационных, практически нет», — отметил он.

Староверов указал, что в долгосрочной перспективе цены на недвижимость будут расти, поэтому этот сектор остается очень привлекательным для инвесторов.

«Жилье будет всегда востребовано, рынок будет дефицитным в ближайшие 10 лет», — добавил эксперт.

Кроме того, специалист выступил против полной отмены льготной ипотеки, так как, по его словам, такие программы оказывают поддержку многим участников рынка — банкам, застройщикам, покупателям недвижимости.

При этом, как показал стресс-тест компании, девелоперский рынок может упасть. В Setl Group объяснили это возможным ростом процентных ставок и возможной отменой льготной ипотеки к середине следующего года. Староверов указал, что около 90% продаж завязано именно на льготные кредиты.

До этого эксперты «ЦИАН.Аналитики» отмечали, что решение министерства финансов России ужесточить условия выдачи льготной ипотеки лишит рынок жилья страны от 25 до 30% потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области молодым учителям дадут средства на первый взнос по ипотеке.

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