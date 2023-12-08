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В Сбере ответили, как изменилось проведение IPO/SPO при изолированном рынке

Сбер: технологии проведения IPO при изолированном рынке изменились несильно

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Технологии проведения IPO в России в условиях изолированного рынка и большого количества мелких частных инвесторов изменились несильно. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью «Коммерсанту».

«Технологии первичных размещений (IPO. — прим. «Газеты.Ru») изменились несильно — мы помогаем новым эмитентам готовить свои инвестиционные истории и продаем их всем типам инвесторов в течение продолжительного букбилдинга», — отметил он.

При этом, по словам Попова, технологии проведения вторичных размещений (SPO) поменялись разительно. Он отметил, что раньше самыми распространенными были ускоренные построения книги заявок с букбилдингом за один вечер, когда большие институциональные заявки могли покрыть всю книгу.

«Теперь мы практикуем более длинные периоды SPO, которые подходят для всех типов инвесторов, включая розничных», — объяснил Попов.

Также зампред Сбера сообщал, что после ухода западных инвестиционных банков из России количество работы на российском рынке IPO и ее стандарты изменились незначительно.

Ранее в Сбере рассказали о медицинских, образовательных и цифровых проектах в регионах.

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