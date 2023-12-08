«Укрэнерго» призвала украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита

Глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий призвал украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита мощности в энергосистеме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Укрэнерго».

Кудрицкий отметил, что уровень потребления электроэнергии достиг максимального значения с начала отопительного сезона, и нескольким энергоблокам тепловых электростанций не хватило мощности для полного покрытия этого рекордного потребления. «Укрэнерго» обратилась к домашним и коммерческим потребителям, включая владельцев офисов, административных помещений и торговых центров, с просьбой ограничить потребление электроэнергии в дневное время с 9 утра до 6 вечера, если это возможно&

Глава нацкомпании рекомендовал не использовать полную мощность освещения и ограничить использование энергоемких электроприборов. Кудрицкий пояснил, что помимо экономии, дефицит электроэнергии может быть компенсирован выходом из ремонта блоков теплоэлектростанций и увеличением импорта электроэнергии из стран Европы. Он отметил, что в четверг «Укрэнерго» вынуждена была обратиться за аварийной помощью к Словакии, Польше и Румынии на объеме 1700 МВт.

Кудрицкий подчеркнул, что это количество мощности эквивалентно двум атомным блокам. Если бы такой импорт был доступен в украинской энергосистеме, то аварийная помощь не понадобилась бы. Однако из-за ограничений в экономической и регуляторной сферах импорт электроэнергии из Европы ограничен. «Укрэнерго» вынуждена обратиться за помощью к соседним странам, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения украинского населения, заключил чиновник.

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