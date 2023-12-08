Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Укрэнерго» призвала украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита

«Укрэнерго» призвала бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита генерации

close
100%
Укрэнерго

Глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий призвал украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита мощности в энергосистеме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Укрэнерго».

Кудрицкий отметил, что уровень потребления электроэнергии достиг максимального значения с начала отопительного сезона, и нескольким энергоблокам тепловых электростанций не хватило мощности для полного покрытия этого рекордного потребления. «Укрэнерго» обратилась к домашним и коммерческим потребителям, включая владельцев офисов, административных помещений и торговых центров, с просьбой ограничить потребление электроэнергии в дневное время с 9 утра до 6 вечера, если это возможно&

Глава нацкомпании рекомендовал не использовать полную мощность освещения и ограничить использование энергоемких электроприборов. Кудрицкий пояснил, что помимо экономии, дефицит электроэнергии может быть компенсирован выходом из ремонта блоков теплоэлектростанций и увеличением импорта электроэнергии из стран Европы. Он отметил, что в четверг «Укрэнерго» вынуждена была обратиться за аварийной помощью к Словакии, Польше и Румынии на объеме 1700 МВт.

Кудрицкий подчеркнул, что это количество мощности эквивалентно двум атомным блокам. Если бы такой импорт был доступен в украинской энергосистеме, то аварийная помощь не понадобилась бы. Однако из-за ограничений в экономической и регуляторной сферах импорт электроэнергии из Европы ограничен. «Укрэнерго» вынуждена обратиться за помощью к соседним странам, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения украинского населения, заключил чиновник.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами