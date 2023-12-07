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Доля юаня выросла до максимума на российском валютном рынке

Юань впервые преодолел отметку 46% на биржевом рынке РФ

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Depositphotos

Доля китайского юаня на внутреннем валютном рынке России в ноябре выросла до исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

На биржевом сегменте доля юаня достигла 46,2% после 43,9% в октябре. Доля доллара и евро снизилась с 54,6 до 52,3%. На внебиржевом рынке показатель по юаню также обновил рекорд, поднявшись до 31,5%, по сравнению с 63% по «токсичным» валютам, пишет ЦБ.

В то же время месячный оборот торгов на биржевом сегменте в ноябре уменьшился на 13%, до 9,2 трлн рублей, на внебиржевом — на 15,8%, до 12,9 трлн по сравнению с октябрем. Доля внебиржевого рынка составила 58,4%, добавил регулятор.

В октябре стало известно, что доля китайского юаня в мировых торговых расчетах через SWIFT достигла нового рекорда — 5,8%. Это позволило юаню обойти евро и занять второе место среди наиболее используемых валют, уступая лишь доллару США, который удерживает лидерство с долей в 84,15%. С декабря прошлого года доля доллара остается стабильной чуть ниже 85%.

Ранее Дерипаска отметил удвоение транзакций в китайской валюте за год.

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