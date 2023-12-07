Россиянам рассказали, как экономить на переводах и платежах

Россияне могут сэкономить на платежах, если будут оплачивать покупки QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила эксперт Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова, передает Life.

Она напомнила, что за обычные переводы часто могут брать комиссию.

«От того, какую систему QR-оплаты выбрал продавец — СБП или другую, зависит, будет ли комиссия за оплату по QR-коду или нет. За платежи по СБП ни банки, ни магазины никакой комиссии с покупателя не берут, как и при оплате картой или наличными», — подчеркнула эксперт.

В Центробанке напомнили, что онлайн-переводы являются более дешевыми, чем платежи через кассу. Сэкономить также можно, если использовать карты рассрочки вместо кредитных карт. В этом случае покупатель не будет платить проценты при покупке товара.

«Карты рассрочки при их правильном использовании могут оказаться выгоднее кредитных карт, но надо учитывать особенности этого продукта», — заключила Демидова.

Агентство «Прайм» со ссылкой на менеджера технологических проектов НСПК Никита Чухачев до этого сообщало, что россияне получат возможность оплачивать налоги и сборы через Систему быстрых платежей (СБП) с использованием платежных ссылок. По его словам, НСПК совместно с Казначейством и ЦБ разрабатывают решение для проведения C2G-платежей, то есть расчетов граждан с госорганами.

Ранее на портале «Госуслуги» запустили платежи через аккредитив при покупке автомобиля.