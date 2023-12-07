Путин спрогнозировал рост ВВП России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России по итогам текущего года может вырасти не менее чем на 3,5%. Cоответствующее заявление он сделал в ходе форума ВТБ «Россия зовет», передает «Интерфакс».

Как указал глава государства, за десять месяцев этого года ВВП страны увеличился на 3,2%.

«Сегодня он уже выше, чем до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%», — сказал российский лидер.

На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране рост ВВП по итогам 2023 года может достичь отметки в 3%.

До этого Всемирный банк спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году на 1,6% и на 1,3% в 2024 году.

Ранее ООН повысила прогноз по росту ВВП России.