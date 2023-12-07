Финансист предположил, что российские экспортеры заранее продают валюту сейчас

Многие российские экспортеры с большой долей вероятности сейчас продают валюту по более выгодному курсу перед налоговым периодом в декабре. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Налоговый период продлится в России до 29 декабря 2023 года. Продажи валюты способствуют укреплению курса рубля, сказал эксперт. Второй фактор поддержки нацвалюты — жесткая политика Центробанка РФ по ключевой ставке.

«Жесткая монетарная политика ЦБ, а также усиленные меры валютного контроля предотвращают более быстрое и существенное обесценивание рубля. Сезонный фактор продолжает оказывать давление на рубль из-за увеличения в конце года трат со стороны государственного и частного секторов. Это в первую очередь затрагивает импорт, что провоцирует повышение спроса на валюту», — сказал эксперт.

Курс рубля на торгах Мосбиржи поначалу активно дешевел, доллар впервые с начала ноября превышал 93,5 рублей. Другие валюты приближались к аналогичным вершинам в паре с рублем. Вскоре российская валюта перешла к быстрому восстановлению, но после открытия основных торгов растеряла часть сегодняшних достижений. По данным Мосбиржи на 15:27 мск, доллар стоит 92,483 рублей, евро — 99,755 рублей.

Каким может быть предел укрепления курсов американской и европейской валют в декабре, рассказывала «Газета.Ru».

Ранее сообщалось о повышенном спросе на валюту в России.