Сбербанк отмечает продолжение замедления потребкредитования в ноябре

В ноябре наблюдается дальнейшее замедление в потребительском кредитовании, и эта тенденция будет сохраняться. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Примерно на 21% в октябре снизились объемы кредитования потребительского. В ноябре еще данных нет пока, но мы видим тоже опять-таки дальнейшее снижение», — сказал он.

Греф также подчеркнул, что решения Центрального Банка России начинают влиять на рынок с задержкой в три-четыре месяца. Он выразил мнение, что в ближайшие месяцы можно ожидать продолжения замедления, однако есть надежда на быстрое снижение инфляции. Греф уточнил, что это, в конечном итоге, может привести к ослаблению регулирования и снижению ставок.

В ноябре Греф заявлял об отсутствии признаков образования пузыря в портфеле потребительских кредитов Сбера. По его словам, каждая выдача кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объеме исполнять все свои обязательства без ущерба для качества жизни.

Ранее Греф заявил, что условия для повышения доступности ипотечного кредитования могут сложиться на рынке уже через полгода.