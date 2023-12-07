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Казахстан ратифицировал протокол о поставках нефти с Россией

Парламент Казахстана ратифицировал закон об изменениях в поставках нефти с РФ

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Charlie Riedel/AP

Сенат (парламент) Казахстана ратифицировал протокол об изменении соглашений с Российской Федерацией на поставку нефти. Соответствующий документ опубликован на сайте сената.

Согласно ему, временное периодическое таможенное декларирование российской нефти со стороны Казахстана будет отменено.

Протокол был подписан в Москве 18 июля 2022 года. В документе указано, что нефть и нефтепродукты при транспортировке на казахстанскую территорию подлежат декларированию российской стороны по такому же принципу, как если бы их вывозили за пределы Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Под исключение подпали нефть и нефтепродукты, которые вывозят в качестве припасов и поставляют по трубопроводам в 2023-2024 годах. Протокол после ратификации в парламенте Казахстана отправится на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Накануне Минэнерго Казахстана сообщило, что республика с января 2024 года сократит добычу нефти для предотвращения неопределенности и скачков на рынке.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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