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Япония ввела новые ограничения против компаний из России

Министерство экономики Японии ввело ограничения в отношении девяти юрлиц из РФ

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Reuters

Токио расширил список юридических лиц, которые обязаны получить специальное разрешение для поставок своей продукции на территорию страны. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

По данным ведомства, решение было принято из-за опасений руководства страны в отношении деятельности данных компаний. Правительство Японии подозревает, что эти организации принимают участие в производстве оружия массового поражения.

Согласно документу, в том числе в список попали несколько российских юридических лиц. Среди них оказались АО «Вымпел», Миасский машиностроительный завод, АО «Тактическое ракетное вооружение» и «ОДК-Сатурн».

Кроме того, теперь специальное разрешение на поставку товаров в Японию должны получать Тураевский завод специальных конструкций и Уральский научно-исследовательский институт Композиционных Материалов. С аналогичными требованиями столкнулись ООО «Системы биологического синтеза», Объединенная двигателестроительная корпорация и «Темп-Авиа».

Также японские власти добавили в список ряд компаний из Северной Кореи, КНР и Пакистана. Всего в реестре, который Токио начал составлять в 2002 году, числятся 706 организаций из разных стран.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) договорились ужесточить санкции за обход ограничений, касающихся потолка цен на российскую нефть.

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