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Набиуллина и Силуанов дискутируют на форуме «Россия Зовет!»

В Москве проходит форум ВТБ «Россия Зовет!»

Участники пленарной сессии Инвестиционного форума ВТБ «Россия Зовет!» обсуждают, на каком этапе развития находится российский бизнес, какие риски стоят перед ним и где предприниматели могут найти стимулы для трансформации своих компаний.
 
В пленарной сессии принимают участие министр финансов России Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников и помощник президента России Максим Орешкин, председатель правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин и сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов. Модерирует пленарную сессию первый замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов.
 
Для зрителей со всего мира ведется видеотрансляция.

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