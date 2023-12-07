Набиуллина и Силуанов дискутируют на форуме «Россия Зовет!»

Участники пленарной сессии Инвестиционного форума ВТБ «Россия Зовет!» обсуждают, на каком этапе развития находится российский бизнес, какие риски стоят перед ним и где предприниматели могут найти стимулы для трансформации своих компаний.



В пленарной сессии принимают участие министр финансов России Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников и помощник президента России Максим Орешкин, председатель правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин и сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов. Модерирует пленарную сессию первый замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов.



Для зрителей со всего мира ведется видеотрансляция.