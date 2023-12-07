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Бизнесмен рассказал, почему россияне перестали покупать яхты

Владелец «Буревестника» Бойко: россияне перестали покупать яхты из-за санкций

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Shutterstock

Около тысячи граждан России не могут позволить себе купить яхту или катер из-за антироссийских санкций. Об этом рассказал в интервью РБК профессиональный яхтсмен и владелец Burevestnik Group Андрей Бойко.

По его словам, усложнилась логистика, параллельный импорт в данном случае неэффективен, тем более что яхты не являются продуктом первой необходимости.

Бойко добавил, что до ужесточения санкций российские граждане покупали яхты за границей. В среднем речь шла о тысяче единиц флота в год, больше половины приходилось на малогабаритные катера стоимостью до $60 тысяч. При этом масштабные яхты пользовались гораздо меньшим спросом, их россияне покупали около пяти единиц в год, уточнил бизнесмен.

6 декабря Великобритания ввела новые санкции в отношении России, в список были внесены еще 45 компаний и физических лиц.

На следующий день стало известно, что Япония до конца текущего года расширит антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины, а также включит в санкционные списки организации третьих стран, которые якобы помогают обходить меры против РФ.

Власти Австралии в свою очередь 7 декабря ввели санкции в отношении 13 граждан России.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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