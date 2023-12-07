Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда

Товарооборот России и Китая в январе — ноябре увеличился на 26,7% в годовом исчислении, обновил свой исторический максимум и достиг рекордного уровня в $218,17 млрд. Таким образом, был досрочно превыше официально запланированный показатель на 2023 год, передает ТАСС, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно этим данным, экспорт из Китая в РФ за 11 месяцев текущего года вырос на 50,2%, составив около $100,33 млрд. Импорт товаров и услуг из РФ увеличился на 11,8%, до $117,84 млрд.

Положительное сальдо России за данный период достигло $17,51 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 53%. За ноябрь объем торговли между двумя странами составил $21,5 млрд, что на 8,6% больше октябрьского показателя.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай развивают все более тесное сотрудничество.