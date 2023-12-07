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Глава Сбербанка Греф не увидел большого потенциала для укрепления или ослабления рубля

Греф заявил об отсутствии причин для укрепления или ослабления российского рубля

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пресс-служба Сбера

Руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что не имеется значительного потенциала для укрепления рубля, однако нет и предпосылок для его существенного снижения. Об этом со ссылкой на выступление Грефа на пресс-конференции в рамках Дня инвестора сообщает ТАСС.

По словам главы Сбербанка, в настоящее время фундаментальная стоимость рубля составляет, плюс-минус, около 90 рублей за доллар. Греф при этом подчеркнул, что этого никогда нельзя предсказать точно, так как курс рубля является рыночным.

Глава Сбербанка заявил, что не видит большого потенциала для укрепления рубля, равно как не имеется причин для его сильного ослабления.

Греф отметил, что при сложившемся торговом балансе импорта и экспорта, нынешний курс рубля является наиболее сбалансированным.

Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Греф не увидел признаков пузыря на рынке ипотеки.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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