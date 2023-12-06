В Сбере рассказали о помощи людям с нарушениями артериального давления

Благодаря медицинским сервисам Сбербанка 90 тысяч россиян вернули к норме артериальное давление. Об этом на прошедшем в среду Дне инвестора рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он уточнил, что всего активно следят за своим самочувствием с их помощью более 300 тысяч человек. Ведяхин подчеркнул, что здравоохранение является одним из важнейших направлений работы Сбера. По его словам, цифровизация этого направления позволяет значительно улучшить качество жизни человека.

«66 субъектов РФ подключены к сервису дистанционного мониторинга пациентов от СберЗдоровья. С помощью наших сервисов более 300 тысяч человек активно следят за своим самочувствием. 90 тысяч уже вернули к норме артериальное давление», — сказал он.

Также первый зампред правления Сбера добавил, что большую помощь в диагностике, предупреждении и лечении заболеваний оказывают технологии искусственного интеллекта.

По его словам, платформенные решения и программно-аппаратные комплексы в области медицины с использованием ИИ от Сбербанка использует в работе уже 31 российский регион.

Ранее сообщалось, что благодаря проекту Сбера по дистанционному мониторингу пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом количество госпитализаций и вызовов скорой помощи сократилось на 70%, а смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями снизилась на 30%.