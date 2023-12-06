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Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти США снизились на 4,6 млн баррелей, до 445 млн

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Shutterstock

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 декабря, снизились на 4,6 млн баррелей. Информация указана в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны сообщает РИА Новости.

Аналитики портала DailyFX ожидали снижения запасов лишь на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом до 29,6 миллиона баррелей с 27,7 миллиона.

Запасы бензина США при этом выросли на 5,4 млн баррелей (2,5%), до 223,6 млн баррелей. Аналитики ждали роста показателя только на 1 млн баррелей.

Тем временем, стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $76 впервые с 6 июля 2023 года. По состоянию на 6 декабря, 17:05 мск, цена на февральские фьючерсы уменьшилась до $75,8 за баррель (–1,81%).При этом стоимость январских фьючерсов на WTI снизилась на 2,18% — до $70,74. В целом же мировые цены на нефть ускорили падение до 2%.

Накануне Saxo Bank выпустил очередные 10 шокирующих прогнозов на грядущий 2024 год. В частности, один из сценариев предполагает, что эмбарго на поставки нефти из России и рост спроса вызовут резкий скачок цен на нефть до $150 за баррель к середине следующего года.

Ранее Британия ввела санкции против четырех арабских компаний, которые используют «мошеннические» методы для торговли российской нефтью.

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