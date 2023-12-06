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Вице-премьер высказался за продление госпрограмм в ЖКХ

Хуснуллин выступил с инициативой продлить нацпроекты в сфере ЖКХ до 2030 года

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

На заседании комиссии Госсовета и комитета ГД по строительству вице-премьер Марат Хуснуллин представил предложения по совершенствованию госпрограмм в сфере ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер высказал инициативу расширить сроки действия нацпроектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», а также «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» до 2030 года.

Хуснуллин также предложил утвердить до указанного срока программу модернизации коммунальных систем с бюджетом 4,5 млрд рублей. По его мнению, финансирование отрасли должно составлять 88 млрд в 2024-м и не менее 150 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2030 год.

Расширение сроков действия нацпроектов и увеличение финансирования, как считает топ-менеджер, позволит обеспечить масштабное обновление инфраструктуры к 2030 году.

До этого в правительстве заявили о восстановлении экономики РФ, несмотря на санкции.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об успехах в рамках нацпроектов.

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